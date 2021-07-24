لاعب برشلونة السابق: لم يعاملونني باحترام وتخلوا عني بالبريد الإلكتروني

حالة من الغضب للاعب الوسط السابق بالفريق

أعرب ماتيوس فيرنانديش لاعب نادي برشلونة الإسباني السابق، عن غضبه من الطريقة التي غادر بها النادي الكتالوني هذا الصيف.

اللاعب البرازيلي انتقل إلى برشلونة في صيف 2020 مقابل 7 مليون يورو، قبل أن يرحل هذا الصيف سريعًا في صفقة انتقال حر.

فيرنانديش لم يحصل على الفرصة لتمثيل الفريق الأول، ويبدو أن هناك بعض التفاصيل التي تسببت في غضبه.

ماذا قال فيرنانديش عن طريقة رحيله؟

اللاعب قال لصحيفة "Globoesporte" البرازيلية:"لم أكن أعرف بقرار رحيلي وعندما أخبروني لم أصدق ذلك، كنت في المنزل وقتها".

وأضاف"كنت أستعد للخروج مع زوجتي وتلقيت رسالة عبر البريد الإلكتروني ولم أفهم ما حدث وقتها، لذلك أرسلت الأمر إلى المحامي الخاص بي ووكيل أعمالي".

وتابع:"مر بعض الوقت وخرج الأمر للصحافة، من دون أي محادثات أو مفاوضات، ولا حتى اتصلوا بي لوداعي".

هل يشعر اللاعب بالغضب من إدارة النادي؟

الأمر بكل تأكيد أثار تحفظ فيرنانديش الذي واصل حديثه:"لا أعرف لماذا تصرف مجلس الإدارة بهذه الطريقة، الأمر لا يكلف شيئًا للحديث معي".

واستكمل:"لم يعاملونني كلاعب كرة قدم وكان أمرًا قبيحًا من النادي، لا أعرف كيف حدث كل ذلك".

وأنهى حديثه:"كنت أحلم دائمًا كطفل باللعب لبرشلونة ولكن عندما وصلت هناك لم أتعامل كلاعب محترف أبدًا".

ماذا قدم فيرنانديش مع برشلونة؟

مسيرة لاعب الوسط البالغ من العمر 23 سنة تبدو متواضعة جدًا مع النادي الكتالوني، حيث لم يلعب سوى مباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا واقتصرت مشاركته على 17 دقيقة فقط.

والآن يلعب فيرنانديش مع نادي بالميراس البرازيلي، حيث خاض معه 11 مباراة وسجل هدفًا في 537 دقيقة لعبها بقميص الفريق.

اقرأ أيضًا ..