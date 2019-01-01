لاعب برشلونة السابق: الأجواء العدائية في الكلاسيكو كانت في برنابيو

تعرف على تصريحات جيرارد لوبيز قبل مباراة الكلاسيكو في كأس الملك

أكد جيرارد لوبيز، لاعب برشلونة ومدرب الرديف السابق، أنّ الأجواء العدائية في الكلاسيكو كانت في ملعب "سانتياجو برنابيو" وليس في "كامب نو".

ريال مدريد لم يعرف الخسارة في "كامب نو" بكأس الملك منذ موسم 1996-1997 كما لم يودع البطولة على يد برشلونة منذ 2011-2012.

وقال لوبيز في تصريحات لإذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية: "لم نعتد الأجواء العدائية في الكلاسيكو سوى حينما كنا نلعب في مدريد، ولكن في كامب نو كانت الأمور هادئة باستثناء حينما رحل لويس فيجو للميرنجي".

وتابع: "أتوقع مباراة صعبة للغاية في ظل مشاركة ليونيل ميسي وإمكانيات ريال مدريد الجيدة في الآونة الأخيرة".

💫إذا تخيلنا أن هولاء الأساطير والنجوم في مباراة كلاسيكو واحد ! 👀



💢أفضل فريق في تاريخ برشلونة🆚 أفضل فريق في تاريخ ريال مدريد 🤤🔥

💢عليكم التفكير بضعة لحظات قبل الإجابة بالتأكيد.. من يفوز 🤔 pic.twitter.com/Wm08K72OCu — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 6, 2019

لاعب برشلونة بين 2000 حتى 2005 أوضح أنّ ثنائية جوردي ألبا وميسي هي الأخطر لبرشلونة وخاصة وأنّ جاريث بيل لن يدافع بالصورة المطلوبة.

واختتم: "سانتياجو سولاري منح ريال مدريد ثقة كبيرة وطوّر في مستواهم. أكثر موقف يقلق برشلونة حينما يلعب أمام منافس يضغط عليه باستمرار".

ولم يسبق أن سجل ليونيل ميسي، هداف الكلاسيكو التاريخي، مع برشلونة ضد ريال مدريد في بطولة الكاس.

جدير بالذكر أنّ كيلور نافاس لم يعرف الخسارة في الكلاسيكو على ملعب "كامب نو" خلال مسيرته في ريال مدريد.