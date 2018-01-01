لاعب باريس سان جيرمان يتعرض من جديد للسرقة المسلحة

الواقعة الثانية في أقل من شهر لنفس اللاعب

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشفت الشرطة عن تعرض منزل إيريك تشوبو موتينج، مهاجم باريس سان جيرمان، للسرقة مرة جديدة مساء الأثنين الماضي.

وكان منزل اللاعب الكاميروني تعرض للسرقة في السادس والعشرين من نوفمبر الماضي أثناء لقاء الفريق مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا وسُرق 600 ألف يورو.

وذكرت الشرطة أن أبواب المنزل القائم بالعاصمة الفرنسية تم اقتحامها مرة جديدة ولكن لم تفصح عن الأضرار التي وقعت أو ما تم سرقته حتى الآن. اختيارات المحررين ميسي وأوبلاك والفريق المثالي في الدوري الإسباني حتى الآن

من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

كيف يلعب مانشستر يونايتد مع سولشار؟

كم دفع مانشستر يونايتد للتخلص من مورينيو؟

بماذا وعد كلوب جماهير ليفربول في 2019؟

آخر أخبار 2018 تُؤدي لغضب جماهير ميلان، لكن البريميرليج رفض أن يُنهي العام إلا وهو مسيطر!



رجل الأسبوع لاعب غير معهود أبدًا، فمن كان يا تُرى؟ #YallaGoal pic.twitter.com/w2AxbJ593y — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 25, 2018

مكالمة هاتفية بين وودوارد ونجوم الفريق.. صحيفة ميرور تكشف كواليس إقالة مورينيو

ولم توضح الشرطة إذا كان اللاعب أو عائلته متواجدين وقت السرقة بالمنزل، ولكن أوضحت أن الجناة نجحوا في الهروب ولم يتم القبض عليهم.

وكان تياجو سيلفا، زميل تشوبو موتينج في بي إس جي، تعرض هو الآخر منزله للسرقة بعد لقاء نانت في بداية الأسبوع وسرق اللصوص مبلغ يقارب مليون يورو.

ويمضي موتينج، لاعب شالكه السابق، عامه الأول مع باريس سان جيرمان بعدما انضم له الصيف الماضي قادماً من ستوك سيتي.