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الدوري الفرنسي - الدرجة الأولى

لاعب باريس سان جيرمان يتعرض من جديد للسرقة المسلحة

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Getty Images
الواقعة الثانية في أقل من شهر لنفس اللاعب

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

كشفت الشرطة عن تعرض منزل إيريك تشوبو موتينج، مهاجم باريس سان جيرمان، للسرقة مرة جديدة مساء الأثنين الماضي.

وكان منزل اللاعب الكاميروني تعرض للسرقة في السادس والعشرين من نوفمبر الماضي أثناء لقاء الفريق مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا وسُرق 600 ألف يورو.

وذكرت الشرطة أن أبواب المنزل القائم بالعاصمة الفرنسية  تم اقتحامها مرة جديدة ولكن لم تفصح عن الأضرار التي وقعت أو ما تم سرقته حتى الآن.

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ولم توضح الشرطة إذا كان اللاعب أو عائلته متواجدين وقت السرقة بالمنزل، ولكن أوضحت أن الجناة نجحوا في الهروب ولم يتم القبض عليهم.

وكان تياجو سيلفا، زميل تشوبو موتينج في بي إس جي، تعرض هو الآخر منزله للسرقة بعد لقاء نانت في بداية الأسبوع وسرق اللصوص مبلغ يقارب مليون يورو.

ويمضي موتينج، لاعب شالكه السابق، عامه الأول مع باريس سان جيرمان بعدما انضم له الصيف الماضي قادماً من ستوك سيتي.

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