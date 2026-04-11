يتطلع بير شُورس بعناية إلى تحديه التالي في كرة القدم الاحترافية. هذا ما قاله المدافع البالغ من العمر 26 عامًا في حديث مع دي تيليخراف.

في فبراير أعلن تورينو أن عقد شُورس في إيطاليا فُسخ بالتراضي بعد مشاورات جيدة. المدافع القادم من ليمبورخ، الذي عانى كثيرًا من سوء الحظ في السنوات الماضية، يُكمل عملية إعادة التأهيل في هولندا.

خاض شُورس مباراته الأخيرة في 21 أكتوبر 2023 (!)، حين تعرض لقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة إنتر. واجه ابن ليمبورخ انتكاسات كبيرة، وخضع لعملية جراحية مرة أخرى، لكن ركبته لم تتعافَ بعد.

وعلى الرغم من اهتمام كبير، من كامل أندية وسط جدول الدوري الإيطالي إلى الأندية الهولندية أياكس وفورتونا سيتارد وإف سي تفينتي، يرى شُورس أنه ما زال مبكرًا جدًا للتفكير في صاحب عمل جديد محتمل.

وقال بحزم: «فقط عندما أشعر في الملعب أن الأمور ستسير على ما يرام، سأبدأ عن قصد في إجراء محادثات مع الأندية. واتخاذ قرارات».

وسيكون شُورس منفتحًا على العودة إلى أمستردام. وقال: «إذا لم يتأهل أياكس إلى دوري أبطال أوروبا، فسيبحثون في وقت مبكر عن لاعبين أحرار. انظر: ما زلت في السادسة والعشرين فقط، وقد انخفضت قيمتي السوقية من 30 مليونًا إلى صفر يورو».

وأضاف شُورس: «يمكن للأندية أن تخوض رهانًا بسيطًا، ولا تحتاج إلى تحمل أي مخاطرة مالية من أجلي».

ولا يسعى المدافع القوي بدنيًا الذي يجيد الرقابة الفردية إلى عقدٍ مُربح. وقال: «لا أحتاج فورًا إلى عقد لخمس سنوات مع أرباح كبيرة. أعطوني نادٍ يثق بي ويمنحني فرصة. إذا كان عليّ أن أُثبت نفسي أولًا، فسأفعل ذلك بكل سرور».