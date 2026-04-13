لاعب أساسي في منتخب هولندا يحسم صفقة انتقال بقيمة 25 مليون يورو

سيقوم دونييل مالين بالانتقال إلى نادي روما في الصيف، وفقاً لما أفاد به خبير سوق الانتقالات الإيطالي نيكولا شيرا. وسيدفع النادي الروماني 25 مليون يورو مقابل مهاجم المنتخب الهولندي.

ولا يزال مالين مرتبطاً بعقد مع أستون فيلا، لكنه مُعار حالياً إلى روما، حيث يترك انطباعاً كبيراً للغاية.

وكان لدى روما خيار شراء إلزامي عندما يشارك مالين 14 مرة في بقية هذا الموسم، وكذلك في حال التأهل إلى المنافسات الأوروبية.

ويبدو أن التأهل الأوروبي سيتحقق لفريق العاصمة. فحالياً يحتل النادي المركز السادس بعد 32 مباراة في الدوري الإيطالي. ويحتل كومو المركز الخامس بفارق نقطة واحدة.

إضافة إلى ذلك، خاض مالين بالفعل أربع عشرة مباراة مع ناديه الجديد. وتمكن خلالها من تسجيل أحد عشر هدفاً وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

وسيمتد عقد مالين الجديد حتى منتصف عام 2030. ولعب المهاجم البالغ من العمر 27 عاماً سابقاً في مسيرته مع آيندهوفن وبوروسيا دورتموند وأستون فيلا.