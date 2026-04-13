لاعب أساسي في المنتخب الهولندي ينجز صفقة انتقال بقيمة 25 مليون يورو

سيقوم دونييل مالين بالانتقال إلى روما في الصيف، بحسب ما أفاد خبير سوق الانتقالات الإيطالي نيكولا شيرا. وسيدفع النادي الروماني 25 مليون يورو مقابل مهاجم منتخب هولندا.

لا يزال مالين مرتبطًا بعقد مع أستون فيلا، لكنه مُعار حاليًا إلى روما، حيث يترك انطباعًا كبيرًا للغاية.





كان لدى روما خيار شراء إلزامي في حال شارك مالين 28 مرة في ما تبقى من هذا الموسم، وكذلك في حال التأهل إلى المنافسات الأوروبية.

يبدو أن التأهل إلى أوروبا سيتحقق لفريق العاصمة. حاليًا يحتل النادي المركز السادس بعد 32 مباراة في الدوري الإيطالي. ويحتل كومو المركز الخامس ولديه نقطة واحدة أكثر.

إضافةً إلى ذلك، لعب مالين 14 مباراة بالفعل مع ناديه الجديد. وتمكن خلالها من تسجيل 11 هدفًا وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

سيمتد عقد مالين الجديد حتى منتصف عام 2030. وكان المهاجم البالغ من العمر 27 عامًا قد لعب سابقًا في مسيرته مع آيندهوفن وبوروسيا دورتموند وبالطبع أستون فيلا.