لاعب إنجلترا السابق يطالب ليفربول ببيع صلاح مقابل 30 مليونًا!

جابرييل اجبونلاهور لاعب أستون فيلا وإنجلترا السابق يؤكد أن بيع صلاح سيكون أفضل بالنسبة لليفربول.

أكد جابرييل اجبونلاهور لاعب أستون فيلا ومنتخب إنجلترا السابق أن ضم ليفربول للبرازيلي رافينيا سيكون رائعًا بالنسبة للريدز.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها لصالح "فوتبول إنسايدر"، وأكد خلالها أن بيع محمد صلاح سيكون مفيدًا بالنسبة للفريق.

وقال اجبونلاهور: "لو قام ليفربول بالتوقيع مع رافينيا من ليدز ستكون تلك صفقة جيدة للغاية بالنسبة للفريق، ويستطيع اللعب على الجانب الأيمن".

وأضاف: "وقتها لو حصلوا عليه يستطيعون أن يفكروا في بيع صلاح، مقابل 30 أو 40 مليونًا مع بقاء عام واحد فقط في عقده".

وأردف: "لا يمكنني أن أفكر في أي فريق من القمة لا يريد الحصول على خدمات رافينيا، أعطيه تقييمات عالية للغاية بسبب ما يقدمه".

وأكمل: "هل سيكون مناسبًا لليفربول؟ دون رافينيا كان ليدز سيهبط هذا العام بالتأكيد، بكل تأكيد لن يفرطوا فيه بسهولة وسيجعلونه غالي الثمن بالنسبة لبقية الأندية".

جدير بالذكر أن عقد محمد صلاح مع ليفربول ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وانتشرت أنباء عن اتفاقه مع برشلونة على الانضمام لهم بشكل مجاني وقتها.