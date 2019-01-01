لاعب الوداد: معنوياتنا مرتفعة ونعرف حجم المسؤولية

الوداد سيواجه الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد يحيى جبران، لاعب فريق نادي الوداد المغربي، على أن جميع زملائه بالفريق، يشعرون بالمسؤولية الملقاة عليهم، قبل مواجهة الترجي التونسي.

الترجي سيستضيف الوداد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، مساء غدٍ الجمعة، على الملعب الأوليمبي في رادس.

جبران قال خلال تصريحات لموقع "كووورة": "معنويات اللاعبين مرتفعة، وهناك استعداد من الجميع. مثل هذه المواجهات تكون صعبة، وتتطلب تركيزًا عاليًا، وهذا شيء طبيعي بالنظر لقيمة المباراة".

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(📸: @ahliqat ) pic.twitter.com/YrBw5UrkMD — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 30, 2019

لاعب وسط الوداد تابع: "المباراة ستكون حاسمة، وتحتكم لجزئيات نعرفها جيدًا، ونعرف الجمهور الودادي ينتظر عودتنا من تونس بالكأس، وهو الأمر الذي يزيدنا حماسًا لإسعادهم".

يحيى جبران اختتم تصريحاته قائلًا: "الوداد مستأنس بأجواء النهائي، وملعب رادس، نحن مستعدون لذلك، ولن نشكو من أي ضغط، بفضل تركيزنا العالي، واستعدادنا الجيد لكل الصعوبات المنتظرة".

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مباراة الذهاب كانت قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، بين الترجي والوداد، باللقاء الذي أقيم في المغرب.