لاعب النصر ينضم إلى فريق إسباني

كولتورال الإسباني يعلن عن ضم لاعبًا سعوديًا

أعلن نادي كولتورال ليونيسا الإسباني، عن التعاقد مع السعودي عيسى الراشد، لاعب فريق نادي النصر، من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

عيسى الراشد انتقل إلى الفريق الإسباني، ضمن برنامج الابتعاث التابع لوزارة الرياضة السعودية، والمهتم بتدريب وتطوير اللاعبين الشباب في المملكة العربية السعودية، الموجود مقره في سالو الإسبانية.

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كولتورال نشر عبر بيان رسمي تفاصيل تعاقده اللاعب السعودي عيسى الراشد، والذي انضم لصفوف الفريق بعد انضمامه لبرنامج ابتعاث المواهب في المملكة العربية السعودية.

النادي الإسباني أشار إلى أنه في حال نجاح عيسى الراشد، سيتم التعاقد معه بشكل نهائي، ليمثل كولتورال خلال الفترة المقبل في المباريات الرسمية.

ويهدف برنامج الابتعاث التابع لوزارة الرياضة، لتطوير اللاعبين الشباب بالمملكة، مع إتاحة الفرصة لهم للاحتراف بالدوريات الأوروبية، أهمها الدوري الإسباني.

جاء ذلك من أجل تجهيز جيل سعودي قوي، يستطيع تدعيم صفوف المنتخب السعودي خلال الفترة المقبلة، لقيادته للمنافسة على البطولات القارية والعالمية.