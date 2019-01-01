لاعب النصر يفشل في الاختبار قبل لقاء الأهلي

هل ينجح اللاعب في اللحاق بمباراة الأهلي؟

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

فشل لاعب النصر السعودي، عبد الفتاح آدم، في تجاوز الاختبار الطبي لمواجهة النادي الأهلي غدًا، الجمعة، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان اللاعب قد تعرض لإصابة الشهر الماضي ولم يتمكن من المشاركة مع فريقه.

وذكرت صحيفة "الرياضية" أنّ آدم فشل في اختبار الكشف الطبي لتجهيزه لمواجهة الأهلي في الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

وسوف يخضع اللاعب لفحوصات إضافية مساء اليوم، الخميس، في فرصة أخيرة للحصول على التصريح الطبي ليتواجد في اللقاء.

النصر يمتلك 7 نقاط فقط في 4 مباريات بالانتصار مرتين والتعادل في لقاء وخسارة آخر.

وخرج العالمي من بطولة دوري أبطال آسيا بعد الخسارة أمام السد القطري في ربع النهائي.