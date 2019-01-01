لاعب النصر: هدفنا الفوز على شباب الأهلي

لاعب النصر يتحدث عن مواجهة شباب الأهلي دبي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد سعيد سويدان، لاعب فريق النصر، على أن مباراة فريقه أمام شباب الأهلي دبي، ستكون قوية وصعبة للغاية.

النصر سيواجه شباب الأهلي دبي، مساء اليوم الجمعة، بالجولة 24 ضمن منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي.

سويدان قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "المباراة ستكون قوية جدًا وصعبة، خاصة وأنها ستكون أول مباراة في شهر رمضان".

لاعب النصر تابع: "كون المباراة هي الأولى في شهر رمضان، ستكون صعبة، لتغير الأجواء والتحضيرات".

اتحاد الكرة يقرر تعيين حكام مصريين لمباراة الزمالك والداخلية القادمة بناءً على طلب الزمالك ✔️ pic.twitter.com/2ivRp9RyN5 — جول مصر (@goaleg) May 10, 2019

وشدد سعيد سويدان على أن المباريات السابقة تعكس الصورة الحقيقة لفريق النصر، وهو الأمر الذي يثبت مدى قدرة الفريق على القتال للفوز.

واختتم سويدان تصريحاته قائلًا: "سنخوض مباراة شباب الأهلي من أجل تحقيق الفوز فقط، والحصول على نقاط المباراة".

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