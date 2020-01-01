لاعب النصر : تلقيت تهديدًا بالقتل بسبب احتفال الدجاجة

بالفعل هذا الأمر كلفني كثيرًا، وتلقيت تهديدات بالقتل

أكد اللاعب البرازيلي مايكون مدافع نادي النصر السعودي الحالي على عدم ندمه يومًا على الاحتفال الذي قام به أثناء تواجده مع نادي ساوباولو أمام كورينثيانز في كأس باوليستا 2017.

وكان اللاعب قد قام بتقليد احتفال الدجاجة أمام جماهير فريق كورينثيانز، مما تسبب في غضبها بشكل واضح منه في المدرجات.

وفي تصريحاته لإذاعة "فوكس سبورت" البرازيلية : "لم تكن نيتي عدم احترام أي شخص حينها، ولكنني قمت بالاحتفال بشكل لا إرادي".

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وأضاف :"بالفعل هذا الأمر كلفني كثيرًا، وتلقيت تهديدات بالقتل، وكانت الرسائل تصل إلى أمي ووالدي وطالتنا جميعًا هذه التهديدات".

وأكمل مدافع العالمي : "من وجهة نظري أنا لم أرتكب أي خطأ، ولم أفقد أعصابي فأنا لست حيوانًا لكي أخاف من أي شخص، والتزمت الصمت خلال هذه الفترة".

وكان مايكون قد انضم إلى صفوف النصر في فبراير 2019 على سبيل الإعارة ويعد من العناصر الأساسية في صفوف فريقه الحالي وينتظر أن يتم حسم أمره من الجانب السعودي آخر الموسم.

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يُذكر أن نادي جلطة سراي كان قد أعلن منذ أيام نيته بيع 4 لاعبين خلال الفترة القادمة ومن بينهم البرازيلي مايكون بيريرا الذي يقضي فترة إعارة على ذمة النصر السعودي لمدة موسم واحد تنتهي في يونيو القادم.