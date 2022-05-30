لاعب النصر السابق يسب النصراويين: قذارة ألسنتكم تمنعني من مساحاتكم!

ليس هذا هو الخلاف الأول بين خالد العقيلي ود

"العقيلي يشتم النصراويين" وسم تصدر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، شن به جمهور النصر السعودي هجومًا حادًا على خالد العقيلي؛ لاعب الفريق السابق، على إثر قيامه بسبهم، خلال إحدى المساحات.

العقيلي دخل في مشكلات كثيرة من قبل مع النصراويين، بسبب آرائه الصريحة والجريئة، التي لا تنصف ناديهم أحيانًا.

إحدى المشكلات كانت بسبب اختياره لسامي الجابر؛ لاعب الهلال الأسبق، كأسطورة الكرة السعودية، إذ أكد وقتها العقيلي أن قدامى العالمي قاموا بعدها بحذفه من المجموعة الخاصة بهم عبر تطبيق "واتس آب"، لعدم اختياره لماجد عبد الله؛ مهاجم النصر الأسبق.

لماذا أُطلق وسم "العقيلي يشتم النصراويين"؟

ظهر العقيلي في إحدى المساحات خلال الساعات الماضية، واختلف في وجهات النظر مع عدد من النصراويين، لينفجر غاضبًا.

لاعب العالمي السابق قال خلال نوبة الغضب التي انتابته: "دائمًا أتحاشى الدخول في مساحات النصراويين، بسبب قذارة ألسنتهم".

هذا التصريح أغضب النصراويين غضبًا جمًا، مطالبين الإدارة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يتعدى على النادي وجماهيره.

من امن العقوبة اساء الادب ..!



لو تم معاقبة من اسقط على جماهير النصر قبل فترة في احدى المساحات بالفاظ ساقطه لما شاهدنا هذا التمادي والاساءات المتكرره #العقيلي_يشتم_النصراويين — وليد الزهراني (@wa_alzahrani) May 30, 2022

والله لا اتمنى للنصر ولا بطوله

وهذا حق من حقوقي بس الاسقاط على

جمهور #النصر عيب جمهور النصر

لنا منهم الاخوان وابناء العمومه

والاصدقاء



جمهور النصر يكرمون عن

هذا الشخص المتعصب وقدرهم

عالي ولن يلتفتون لمثل

هذى الاشكال



#العقيلي_يشتم_النصراويين — ABDULLAH AL TOWIRQI (@vip_cse0) May 30, 2022

#العقيلي_يشتم_النصراويين



يقول مساحات النصراويين اتحاشها لقذراة السنتهم !!



اقوله لسان اي نصراوي شريف يالعقيلي غصب عنك عيب الكلام اللي قلته احترم شيباتك👌 — نواف العنزي (@nawafalenzi99) May 30, 2022

يذكر أن النصر ودع المنافسة على كافة البطولات في الموسم الجاري، ويتبقى له المنافسة على مقعد في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا، إذ يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 55 نقطة، مبتعدًا بفارق ست نقاط عن الوصافة، وهناك جولتين فقط على نهاية الموسم.

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