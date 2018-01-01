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كأس العالم للأندية

لاعب العين: تأهلنا لنهائي مونديال الأندية بمجهود الجماهير

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أحمد برمان لاعب العين الإماراتي يوجه الشكر إلى جماهير ناديه بعد التأهل لنهائي المونديال

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد أحمد برمان، لاعب العين الإماراتي، على أن جميع لاعبي الفريق قدموا كل ما يملكوه أمام ريفربليت الأرجنتيني، ولم يقصر أي لاعب.

العين الإماراتي تخطى فريق ريفربليت الأرجنتيني، في نصف نهائي مونديال الأندية، بعد الفوز عليه بركلات الجزاء الترجيحية، بنتيجة 5-4.

وأضاف برمان خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة قائلًا "العين يلعب مبارياته كفريق واحد، ويقدم نتائج إيجابية مؤخرًا، ونتمنى أن نستمر على هذا المنوال".

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لاعب العين تابع "لم نقصر في مباراة اليوم بداية من خالد عيسى حارس المرمى، وحتى المهاجم ماركوس بيرج، والجميع لم يبخل بمجهود خلال المباراة".

واختتم برمان تصريحاته قائلًا "نتائجنا ورائها المجهود الذي تقوم به جماهير نادي العين خلال الفترة الماضية ودعمها للفريق".

وينتظر العين الفائز من مباراة ريال مدريد الإسباني وكاشيما الياباني، في المباراة النهائي لمونديال كأس العالم للأندية.

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