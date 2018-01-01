النتائج المباشرة
كأس العالم للأندية

لاعب العين: الوصول لنهائي مونديال الأندية ليس أقصى ما خططنا له

التعليقات()
العين يشارك في نهائي كأس العالم للأندية مساء السبت القادم

بلال محمد    فيسبوك      تويتر

أكد إسماعيل أحمد لاعب فريق العين، أن وصول الزعيم للنهائي ليس أقصي ما خطط له الجهاز الفني ولاعبو الفريق الإماراتي.

ويلعب اللعين، أمام نظيره ريال مدريد مساء السبت، في نهائي كأس العالم للاندية، على ملعب مدينة أبو ظبي الرياضية.

وقال إسماعيل أحمد في تصريحات إذاعية: "المشاركة في مباراة مثل تلك، يعد مصدر سعادة لكل لاعب، سيظل إنجازاً خالداً في تاريخنا".

اختيارات المحررين

وواصل: "فريقنا استحق التواجد في هذه المباراة، أهدى هذا الإنجاز لكل الشعب الإماراتي، وإدارة النادي والجماهير، وصولنا للنهائي لم يكن صدفة".

وتابع: "الوصول للنهائي، هذا ليس أقصى ما خططنا له، نريد المنافسة على اللقب، سيكون إنجازاً تاريخياً بالفعل، سنلعب بالروح وبدعم الجماهير، المباريات ليست لياقة وتكتيك فقط".

الموضوع التالي:
هل يستفيد ميلان من الخروج الأوروبي؟
الموضوع التالي:
سولشاير: ما حدث قد حدث.. الكل يبدأ من جديد
الموضوع التالي:
ماروتا يقود الجولة الثانية للتعاقد مع مودريتش
الموضوع التالي:
بوسنيتش عن تغريدة بوجبا: لكل قصة وجهين لكن هذا ما كان يجب أن يحدث!
الموضوع التالي:
كم مرة فاز ريال مدريد بكأس العالم للأندية؟
إغلاق