لاعب العراق: سيكون لنا وجه آخر بعد التأهل بكأس آسيا

سعد ناطق يتحدث عن مواجهة إيران ومواجهة دور الـ16 بكأس آسيا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد سعد ناطق، لاعب المنتخب العراقي، على أن منتخب بلاده كان يلعب من أجل تحقيق الانتصار على إيران، ولكن الجميع راضي عن الأداء، بالرغم من التعادل.

سعد ناطق قال عبر تصريحات لقنوات الكأس القطرية: "مباراة اليوم تختلف عن باقي المباريات، وكان هدفنا الفوز في المباراة، وقدمنا أداء جيد ورجولي".

وعن الصعود كوصيف للمجموعة، علق ناطق: "الحمد لله صعود كمركز ثاني، شيء جيد بالرغم من أننا كنا نتمنى الصعود كأول بالفوز على إيران اليوم".

لاعب العراق تابع: "الشوط الأول كان المنتخب الإيراني يدافع وضاغط، والشوط الثاني كنا أفضل من إيران، وأرى أن النتيجة عادلة للفريقين".

ناطق اختتم حديثه قائلًا: "خلال دور الـ16 بالبطولة القارية، سيكون هناك وجه آخر لنا، ولكل حادث حديث".

المنتخب العراقي تعادل مع نظيره الإيراني سلبيًا، في المباراة التي جمعت بينهما في ختام دور المجموعات بكأس أمم آسيا 2019 المقامة بالإمارات.