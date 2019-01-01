لاعب الظفرة: نحن هنا من أجل العودة بالكأس لنادينا

شباب الأهلي يتسلح بتاريخه والظفرة بطموح لاعبيه

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يرى عبد الله الرفاعي؛ لاعب الظفرة الإماراتي، أن الضغوطات تحاوط خصم فريقه شباب الأهلي، مؤكدًا أن هذا سيكون في مصلحة رفاقه في نهائي كأس رئيس الدولة.

من المنتظر أن يُقام نهائي الكأس بين الظفرة وشباب الأهلي، مساء اليوم الإثنين، على استاد هزاع بن زايد بنادي العين.

كيف كان طريق شباب الأهلي والظفرة للوصول إلى نهائي كأس رئيس الدولة؟

وقال الرفاعي، خلال تصريحات نقلتها "بوابة العين": "قدمنا دور ثاني رائع، استحقينا عليه التواجد في نهائي كأس رئيس الدولة، وإن كان خصمنا فريق كبير ومعتاد على مثل هذه المباريات إلا أن هذا يمثل عليه ضغطًا، وهذا في صالحنا، نحن نثق بأنفسنا وبأننا نستطيع تقديم مباراة جيدة".

وأضاف: "جئنا هنا من أجل العودة بالكأس إلى نادينا، هذه أغلى البطولات ولها طابع خاص وأجواء مختلفة، لذلك نتمنى أن نظهر بأفضل صورة، خاصة وأنه أول نهائي للفريق".

يذكر أن الظفرة لم يتوج من قبل بطلًا لكأس رئيس الدولة، فيما حصل منافسه على اللقب ثماني مرات متساويًا مع الشارقة، كأكثر ناديين حصولًا على اللقب.