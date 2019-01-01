لاعب الصفاقسي: حققنا ما نريده في ذهاب الكونفدرالية ولكن بركان لا يستهان به

لاعب الصفاقسي يحذر فريقه من قوة الفريق المغربي في مباراة إياب نصف نهائي الكونفدرالية

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد علاء الدين المرزوقي، لاعب الصفاقسي التونسي صعوبة مباراة فريقه أمام نهضة بركان المغربي، في بطولة الكونفدرالية، محذراً فريقه من قوة الفريق المغربي.

ويواجه الصفاقسي نظيره نهضة بركان يوم الأحد القادم، في إياب مباريات نصف نهائي بطولة الكونفدرالية في المغرب.

وقال المرزوقي في تصريحات صحفية: "قطعناً شوطاً كبيراً في المباراة، ولكن التأهل لم يُحسم بعد، نحن بحاجة إلى المزيد من العمل".

وتابع: "نهضة بركان فريق صعب ولا يستهان به، يجب علينا التركيز والاهتمام بالتفاصيل الصغيرة، من اجل العودة من المغرب ببطاقة التأهل".

وواصل: "حققنا ما نريده في مباراة الذهاب، ولم نستقبل أي أهداف، هذا سيمنحنا أفضلية كبيرة في مباراة الإياب".

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق التونسي بهدفين دون رد، وسجل المرزوقي هدف المباراة الأول بينما سجل زميله حمزة المثلوثي الهدف الثاني من علامة الجزاء.

الجدير بالذكر أن الصفاقسي، حصل على البطولات في ثلاث نسخ سابقة، في أعوام ،2007، و2008 و2013، وحل وصيفاً في عام 2010.