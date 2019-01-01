لاعب الشباب الهارب ينضم لأسترا الروماني

بوديسكو غادر معسكر الشباب دون إبلاغ المسئولين عن الفريق

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن نادي أسترا جورجيو الروماني عن التعاقد مع كونستانتين بوديسكو لاعب الشباب السعودي الهارب مؤخرًا من معسكر الليوث الإعدادي للموسم الجديد.

وكان بوديسكو قد خرج من معسكر الفريق دون أن يبلغ أحد أفراد الجهاز الفني والإداري، ليغادر إلى بلاده ليرفع الشباب قضية ضده للحصول على حقوقه.

ووقع بوديسكو مؤخرًا مع نادي أسترا لمدة موسمين، حيث غادر الشباب وقام بفسخ عقده بداعي عدم المشاركة في الموسم الماضي مع الفريق.

وأشارت التقارير أن بوديسكو كان يمتلك عدة عروض تركية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بالإضافة إلى عرض من بلاده من نادي ستيوا بوخارست.

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وظهر بوديسكو خلال جلسة التوقيع مع النادي الروماني خلال الأيام الماضية في بعض الصحف الرومانية، ليتأكد انتقاله إلى أسترا وسيبدأ معهم الموسم الجديد.