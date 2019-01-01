لاعب الريان: لن نفرط في الفوز أمام العربي

الرهيب في انتظار العربي لحسم المتأهل لنصف نهائي كأس الأمير

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد أحمد السعودي؛ لاعب الريان القطري، على أهمية دور الجمهور في مؤازرة الفريق خلال مواجهة العربي، مشددًا على إصرار زملائه على تحقيق الفوز.

الرهيب يلاقي العربي بعد غدٍ الجمعة، على ملعب حمد الكبير، في ربع نهائي كأس الأمير، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت قطر.

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وقال السعدي، خلال تصريحاته للموقع الرسمي لناديه: "مواجهة العربي ستكون صعبة للغاية، لكن اللاعبون لديهم رغبة قوية في تحقيق الانتصار والتأهل لقبل النهائي، لأنها أغلى الكؤوس".

وأضاف: "نستعد بصورة قوية لهذه المواجهة ولن نفرط في الفوز، ويبقى دور الجمهور الرياني دائمًا هو الأبرز في مثل هذه المباريات القوية، لذلك ننتظر حضورهم الكبير في الديربي".

يذكر أن الريان كان قد وصل لنهائي البطولة العام الماضي، لكنه خسر اللقب بالهزيمة أمام الدحيل بثنائية مقابل هدف وحيد.