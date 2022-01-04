لاعب الدوري المصري .. كورونا "تحرم" تونس من نجمٍ جديد بعد المساكني

توالت ضربات "كورونا" على المنتخب التونسي قبل أيام قليلة من انطلاق كأس أمم إفريقيا في الكاميرون، إذ اصطاد فيروس كوفيد 19 لاعبًا جديدًا من نسور قرطاج بعد نجم الوسط يوسف المساكني.

تونس خسرت نهائي كأس العرب في قطر الشهر الماضي أمام الجزائر، وتستعد حاليًا لخوض غمار البطولة القارية التي ستنطلق في التاسع من يناير الجاري وتستمر حتى السادس من فبراير المقبل.

من هو اللاعب التونسي الجديد الذي أصيب بفيروس كورونا؟

الاتحاد التونسي لكرة القدم أعلن رسميًا وعبر حساباته الخاصة عبر السوشيال ميديا إصابة المهاجم سيف الدين الجزيري بفيروس كورونا موضحًا أنه لن يستطيع استبداله بلاعب آخر لغلق باب تسجيل اللاعبين في كأس أمم إفريقيا.

وأضاف بيان الاتحاد "أثبتت اختبارات كوفيد التي أجريت على اللاعب سيف الدين الجزيري أنها إيجابية، علمًا أن قوانين ولوائح كأس إفريقيا الحالية لا تسمح بالتغيير حاليًا باعتبار أن عملية تسجيل اللاعبين قد وقع غلقها بتاريخ 30 ديسمبر 2021، إضافة إلى أن اللوائح والقوانين الحالية لا تشمل ما يفيد إمكانية تغيير لاعب بعد تاريخ 30 ديسمبر 2021 حتى في صورة إصابته بالكوفيد خاصة في ظل تمكين كل المنتخبات من تسجيل 28 لاعبًا عوضًا عن 23 كما هو معمول به سابقًا في كل المسابقات".

مهاجم الزمالك قدم أداءً مميزًا في كأس العرب وقد تُوج هدافًا للبطولة برصيد 4 أهداف، وعلى الأرجح سيغيب عن كامل مباريات دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا، مثله مثل زميله يوسف المساكني الذي أعلن عن إصابته بكورونا قبل يومين.

ما هي مجموعة تونس في كأس أمم إفريقيا؟

وقع المنتخب التونسي في المجموعة السادسة، والتي تضم معه منتخبات جامبيا وموريتانيا ومالي.

مباراة بطل نسخة عام 2004 من كأس أمم إفريقيا سيفتتح مشواره في البطولة بمواجهة مالي يوم 12 يناير الجاري، ومن ثم سيلعب ضد موريتانيا في الـ16 من نفس الشهر، وأخيرًا يختتم مبارياته في دور المجموعات باللعب ضد جامبيا في 20 يناير.

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