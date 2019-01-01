لاعب الدحيل: فريقنا الأفضل في الدوري ونستطيع الحفاظ على لقب الدوري

لاعب الدحيل يبدي ثقته في فريقه قبل استئناف مباريات الدوري من جديد عقب فترة التوقف

فيسبوك تويتر بلال محمد

يعتقد لويز مارتن، لاعب الدحيل أن فريقه هو الأفضل في دوري نجوم قطر، مشيراً إلى ان الفريق سيحاول الفوز في كل مباريات الدور الثاني وتحقيق لقب الدوري.

وقال مارتن في تصريحات صحفية: "بعد انضمام عدد كبير من اللاعبين إلى الفريق، أصبح علينا أن نفكر في طريقة لعبنا وتحقيق الفوز امام السيلية".

ويستضيف الدحيل، نظيره السيلية مساء السبت القادم في إطار مباريات الجولة الـ 16 من دوري نجوم قطر، على ملعب عبد الله بن خليفة.

إن صح التعبير هذا اللاعب يمتلك في قدمه اليمنى scope 8 🧐🎯

🇩🇰 الدنماركي -الأنيق- يكمل اليوم عامه الـ 27 🎂🎇 pic.twitter.com/9IKWWzN8D1 — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 14, 2019

وواصل: "رغم أننا لم نشارك منذ فترة طويلة، ولكن لاعبو الفريق مع بعضهم في الفريق منذ سنوات، وفي اعتقادي أن هذا الامر سيجعلنا ندخل اللقاء ونلعب بشكل جيد".

وتابع: "حققنا سلسلة لا هزيمة في الدوري أو في المسابقات الخارجية، والآن تخطينا هزيمة السد الأخيرة في الدوري وأصبحت من الماضي".

اقرأ أيضاً: مانشستر يونايتد يقترب من التجديد لدي خيا وراشفورد

وأردف: "الجهاز الفني تغير، وعمل معنا بشكل جيد لمعالجة أخطاء الماضي، أعتقد ان الدحيل هو الفريق الأفضل في الدوري حتى الآن، سندخل مباريات الدور الثاني من اجل الفوز فقط والحفاظ على لقب الدوري".

الجدير بالذكر ان الدحيل يحتل المركز الثاني من جدول الترتيب برصيد 36 نقطة، وبفارق نقطتين عن السد المتصدر.