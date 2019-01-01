لاعب الدحيل: اللعب على ملعب الوكرة كان حافزاً للتغلب على السيلية

الدحيل إلى نهائي كأس الأمير بثلاثية في شباك السيلية

فيسبوك تويتر بلال محمد

أبدى محمد موسى، لاعب الدحيل سعادته بوصول فريقه إلى المباراة النهائية، مشيراً إلى أن اللعب على ملعب الوكرة في النهائي، كان بمثابة دافعاً كبيراً للفريق من أجل الفوز.

وتخطي الدحيل، نظيره السيليه في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سعود بن عبد الرحمن، بثلاثية نظيفة.

وقال موسى في تصريحات عقبت اللقاء: " الحمد لله حققنا المطلوب منا في المباراة ونجحنا في تحقيق انتصار وصل بنا الى الملعب النهائية لنشارك في افتتاح ملعب الوكرة المونديالي".

وواصل قائلاً: "اللعب على ملعب الوكرة، كان يمثل لنا حافزاً كبيراً للانتصار في هذا اللقاء".

وتابع: "المباراة لم تكن سهلة خاصة وأننا واجهنا فريقا قويا ومنظما للغاية نجح في الحصول على المركز الثالث في الدوري ولكن تصميمنا وارادتنا كانت كبيرة في هذه المواجهة".

يومًا مميزًا في حياة دي يونج بكل تأكيد 👌



اليوم يُكمل الجوهرة الهولندية عامه الـ22 🎂 💎

وداع جمهور أياكس في المباراة الأخيرة له على ملعب يوهان كرويف أرينا 🏟️ pic.twitter.com/JljLyYMEND — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 12, 2019

وأتم تصريحاته قائلاً: "والآن امامنا الفرصة لكي ندافع وبقوة عن لقب كأس سيدي سمو الأمير الذي احرزناه في الموسم الماضي وبالطبع تنتظرنا مواجهة صعبة امام السد ولكن بإذن الله الدحيل سيكون في يومه".

الجدير بالذكر ان الدحيل والسد، سيلعبان مباراة النهائي، يوم الخميس القادم في افتتاح ملعب الوكرة الجديد، الذي يستضيف مباريات كأس العالم 2022.