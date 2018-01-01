لاعب التعاون: مستعد أن اعتزل اللعب لو كان طردي أمام الرائد صحيحًا

بطرد مدالله العليان في ديربي القصيم، فإنه يغيب عن المواجهة الصعبة المقبلة أمام الهلال

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يرى مدالله العليان؛ لاعب التعاون السعودي، أن فريقه تعرض للظلم بعد طرده خلال مواجهة الرائد بديربي القصيم، مبديًا تعجبه من عدم لجوء الحكام لتقنية الفيديو في مباريات فريقه.

وكان اللاعب قد حصل على الإنذار الأول في المباراة في الدقيقة الثامنة، ثم حصل على الإنذار الثاني في الدقيقة 33 بعد تدخله مع لاعب الرائد، ليشهر له حكم المباراة الكارت الأحمر.

رسميًا - التعاون يفقد خدمات نجميه خلال مواجهة الهلال

العليان قال، خلال تصريحاته لقناة "السعودية الرياضية"، عقب اللقاء: "ما قدر الله أن نفوز، نعتذر لجمهور التعاون عما بدر مني بالملعب، ما عندي كلام أقوله لهم سوى الاعتذار، لكنني مستعد أن اعتزل اللعب، إذا كانت استحق الطرد، اللعبة ليس بها أي شيء.

"حاولت أن أتكلم مع الحكم وأطالبه باللجوء لتقنية الفيديو، للتأكد من أنني لا استحق الطرد، لكنه لم يقبل الحديث معي، لا أعلم السبب".

وأضاف: "أقولها ثانية أنني لو كنت استحق الطرد، سأترك كرة القدم نهائيًا، أنا لم ألمس لاعب الرائد على الإطلاق، وكان من المفترض أن حكام الفيديو ينبهون الحكم، لأنها مباراة حساسة".

لاعب التعاون تابع: "في مبارياتنا تحديدًا، لا يتجه الحكام لتقنية الفيديو، تساؤلات عندنا كلاعبي التعاون، على الأقل عليهم أن يقدروا أننا نتعب من الحكام، لا أريد أن أتحدث عن التحكيم، لكن طردي الليلة أثر على نتيجة المباراة ولقطة طردي أكبر دليل على أنني لا استحق ذلك".

واختتم: "اعتذر لجمهور التعاون ومجلس الإدارة والمجلس التنفيذي عن مباراة اليوم، وسنحاول نرضيهم المباريات المقبلة".

مد الله العليان لاعب #التعاون:

أنا مستعد أن اعتزل كرة القدم لو كان طردي صحيحاً.. والحكام لا يستخدمون في مبارياتنا تقنية الفيديو "VAR".#الرائد_التعاون pic.twitter.com/sXMbly8fIz — KSA SPORTS (@riyadiyatv) ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨

المباراة انتهت بهزيمة التعاون بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة التاسعة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وجمدت الهزيمة رصيد رفاق العليان عند النقطة 24 في المركز الرابع، بينما ارتفع رصيد الرائد إلى النقطة 18 في المركز الـ11.