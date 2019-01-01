لاعب التعاون: كان من الظلم أن ينتهي الموسم دون أن يحقق الفريق أي بطولة

التعاون يحقق بطولة كأس الملك للمرة الأولى في تاريخه

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد إبراهيم الزبيدي، لاعب التعاون أنه لم يكن من العدل أن ينهي فريقه، موسمه الحالي دون تحقيق أي بطولة، بعد المستويات التي قدمها السكري.

وحصل التعاون على لقب كأس الملك، بعد فوزه على حساب الاتحاد بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب الجوهرة المشعة.

وقال الزبيدي في تصريحات تلفزيونية: "ألف مبروك لجمهور التعاون، حرام هذا الموسم ينتهي دون أن يحقق التعاون بطولة، لقد لعبنا أمام فرق صعبة ونجحنا في تحقيق الفوز".

وحول الإرهاق الذي عانى منه اللاعبين في المباراة، قال الظهير الأيسر للسكري: "لعبنا ثلاث مباريات في أسبوع، ولكن الرغبة الداخلية هي التي كانت تدفعنا لمواصلة الانتصارات وتحقيق اللقب".

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وواصل: "لقد شعرت بإرهاق في الشوط الأول، وقرر المدرب أن ارتاح وأخرجني، وبكل صراحة هدف الاتحاد جاء بعد خطأ مني في عدم القيام بمصيدة التسلل بشكل صحيح، ولكن الكرة أخطاء ونتعلم منها".

وأتم تصريحاته قائلاً: "الحمد لله وصلنا البطولة الآسيوية، لدينا مكاسب عديدة من لقب اليوم، منها المشاركة في السوبر الموسم القادم، ودوري أبطال آسيا".

رغم فارق الإمكانيات مع الأندية الكبيرة.. حقق كأس الملك وتأهل للبطولة الآسيوية ويحتل المركز الرابع في الدوري 🔝



هل يستحق بيدرو ايمانويل لقب أفضل مدرب هذا الموسم؟ pic.twitter.com/uJ9p4ZYvdF — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 2, 2019

ونجح التعاون في إقصاء العديد من الفرق القوية في النسخة الحالية من البطولة، منها الشباب في دور الـ 16، ثم الوحدة في ربع النهائي، والهلال في نصف النهائي، قبل الاتحاد مساء اليوم.