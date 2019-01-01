لاعب الاتحاد يتواجد في مدرجات مواجهة النصر وأهلي دبي

أزمة بين فيتشيو والاتحاد بسبب مستحقات اللاعب

تغيب إيميليانو فيتشيو لاعب اتحاد جدة السعودي، عن مران فريقه استمرارًا لغموض موقفه مع النادي خلال الفترة الأخيرة بسبب مستحقاته المتأخرة.

وأثار فيتشيو الجدل خلال الأيام الماضية بسبب ما قاله على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا حول غضبه بسبب تأخر مستحقاته المالية.

ووقتها قال أنه لم يسدد الرسوم المالية لمدرسة ابنته، وهو ما دفعه لمطالبته بفسخ التعاقد مع الاتحاد والرحيل من النادي بعد اختلاف وجهات النظر.

ولم يظهر اليوم الخميس فيتشيو في تدريب الاتحاد، دون إبداء أي أسباب، ولم يكشف النادي عبر حسابه الرسمي السبب الرئيسي في تغيب اللاعب.

وظهر اللاعب الأرجنتيني، اليوم الخميس، في مدرجات ملعب راشد في نادي شباب الأهلي دبي بالإمارات، والذي احتضن مواجهة شباب الأهلي مع النصر السعودي.

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ومن المتوقع أن يتم حسم موقف فيتشيو مع الاتحاد خلال المرحلة المقبلة، إما بفسخ التعاقد أو حصول اللاعب على مستحقاته والعودة للتدريبات.

ويحتل الاتحاد المركز الـ12 في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد مرور 10 جولات برصيد 12 نقطة حيث حقق الفوز في 4 مباريات وتلقى 6 هزائم.