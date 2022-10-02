لاعب الاتحاد السابق: لو يعلم الجمهور ما تعرضت له قبل مواجهة الهلال لما انتقدني!

بطولتان خلال موسمين حققهما المهاجم مع العميد، لكنها كانت فترة مليئة بالانتقادات

تحدث التونسي أحمد العكايشي؛ مهاجم الاتحاد السعودي الأسبق، عن الفترة التي قضاها داخل جدران النادي الجداوي، مؤكدًا أن الجماهير لم تقارن عدد الأهداف التي سجلها بالفرص التي أهدرها، لذلك كالت له الانتقادات.

لقبان في موسمين

صاحب الـ33 عامًا كان قد انضم للعميد في صيف 2016 قادمًا من النجم الساحلي التونسي، لكنه عاد للأخير من جديد في صفقة انتقال حر في صيف 2018.

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Shahid Shahid

خلال الموسمين، خاض العكايشي 49 مباراة بقميص النمور، سجل خلالها 22 هدفًا، وصنع 12 آخرين.

وعلى مستوى البطولات، حصد المهاجم التونسي لقبي كأس ولي العهد 2016-2017، وكأس خادم الحرمين الشريفين 2017-2018.

لكنه خلال الموسمين، تعرض لكثير من الانتقادات، نظرًا لإهداره عديد الفرص السهلة أمام المرمى.

ماذا قال العكايشي عن الاتحاد؟

قال العكايشي، خلال تصريحاته لموقع "العربية.نت": "خلال الفترة التي قضيتها مع الاتحاد، مر الفريق بظروف صعبة من عقوبات وخصم نقاط، لذلك لم نتمكن من التتويج بالدوري، بجانب أن منافسة الهلال وقتها كانت صعبة، لكنني عشت مع الاتحاد أفضل لحظاتي وقتما سجلت هدفًا في شباك الأهلي في نصف نهائي كأس ولي العهد، وبعدها توجنا بكأس الملك، هذان اللقبان من أغلى الألقاب بالنسبة لي خلال مسيرتي".

وأضاف: "لكن أصعب لحظة مع الاتحاد كانت مواجهة الهلال، أضعت خلالها عديد الفرص الصعبة، لكن الجماهير لا تعرف الكواليس التي حدثت قبل المباراة، وأنا لا أريد الكشف عنها، فأنا أرى أن الانتقادات أمر طبيعي، بحكم كون الاتحاد نادٍ كبير وجماهيري".

المهاجم التونسي تابع: "الجمهور يركز على السلبيات، فبقدر ما أهدرت فرصًا، سجل عديد الأهداف، وإهداري لهذا الكم طبيعي مقارنة بعدد الأهداف التي سجلتها".

واختتم مهاجم العميد الأسبق حديثه برسالة لجمهور الفريق ولاعبيه: "الروح سبب ضياع لقب الدوري الموسم الماضي، لكن الفريق سيفعلها في الموسم الحالي، يجب عليكم أن تدركوا قيمة شعار الاتحاد، فجميع المقومات متوفرة حاليًا لعودة الاتحاد لمنصات التتويج من جديد، وشكرًا للجماهير على دعمهم لي دائمًا".

يذكر أن الاتحاد يخوض الليلة مواجهة الكلاسيكو أمام النصر، على ملعب مرسول بارك، ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

وحصد العميد عشر نقاط خلال الأربع جولات الماضية، ليحتل المركز الثالث في جدول الترتيب، فيما حصد العالمي تسع نقاط، ويأتي بالمركز الخامس.

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