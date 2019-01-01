لاعب الأسبوع من تويوتا | واكيزاكا يتصدر، وجوميز في المركز الثالث

لاعب كاوازاكي فرونتال يتصدر قائمة أفضل لاعبي الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن قائمة أفضل 8 لاعبين في الجولة السادسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، برعاية تويوتا.

واحتل نجم كاوازاكي فرونتال المركز الأول بعلامة 9.6 من أصل 10 بعد أن قاد فريقه بشكل ملحمي أمام سيدني إف سي، مسجلًا هدفين وممررًا 96 كرة صحيحة طيلة اللقاء..

أما المركز الثاني فقد كان من نصيب البرازيلي أوسكار الذي سجّل الهاتريك هذه المرة في شباك أولسان هيونداي، ليحصل على علامة 9.2 من أصل 10.

فيما احتل نجم الهلال السعودي بافيتيمبي جوميز المركز الثالث بعد أن سجل هدفين في مرمى الدحيل القطري، ما مكنه من الحصول على علامة 8.9.

وعرفت القائمة أيضًا دخول لاعب الزوراء مهند عبد الرحمن الذي لعب دورًا مهمًا في فوز فريقه الكبير أمام النصر الإماراتي.

وفيما يلي القائمة كاملة: