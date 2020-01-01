لاعب الأسبوع من تويوتا | كاريّو، إنييستا وحمد الله ضمن قائمة الجولة الأولى

نجم فيسيل كوبي يأتي على رأس قائمة الجولة الأولى لدوري أبطال آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشراكة مع تويوتا عن هوية أفضل لاعب في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال آسيا، والذي كان هدّاف فيسيل كوبي الياباني كيجيرو أوجاوا الذي نجح في تسجيل الهاتريك أمام دارول تاكزيم الماليزي.

وحصل أوجاوا على تقييم 9.1 ليأتي على رأس القائمة متبوعًا بنجم الهلال أندريه كاريّو الذي سجّل هدفًا ومرر كرة حاسمة أمام شاهر خوردو الإيراني في اللقاء الذي فاز فيه حامل اللقب بهدفين نظيفين.

النجم البيروفي تحصل على تقييم 8.8، فيما جاء الساحر الإسباني أندريس إنييستا في المركز الثالث بفضل تمريرتيه الحاسمتين هذه الجولة، واللتين مكنتاه من الحصول على تقييم 8.4.

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أما المركز الرابع، فقد كان من نصيب لاعب يوكوهاما مارينوس الياباني "كيتا إندو" الذي نجح في قيادة فريقه للفوز على جيونبوك هيونداي موتورز وسجل هدفًا مميزًا ليحصل على تقييم 8.2.

المغربي عبد الرزاق حمد الله جاء في المركز الخامس بفضل هدفه الذي جعله يحصل على تقييم 7.8.

السعودي عبد الفتاح عسيري جاء في المركز الثامن بتقييم 7.8 بعد لاعب كوبي كيوجو فوروهاشي ولاعب سبهان الإيراني سعيد أغاي اللذين احتلال المركز السادس والسابع على التوالي.