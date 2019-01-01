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لاعب الأرجنتين: لا فارق بيني وبين رونالدو

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أليخاندرو جوميز نجم فريق أتالانتا الحالي الذي سبق له تمثيل المنتخب الأرجنتيني يمازح كريستيانو رونالدو عبر "إنستجرام".

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

نشر اللاعب أليخاندرو جوميز نجم فريق أتالانتا الإيطالي صورة له مازح من خلالها البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس.

جاءت هذه الصورة مماثلة لواحدة كان كريستيانو قد نشرها قبل ساعات في حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبدأ نجوم فريق أتالانتا في مداعبة جوميز فورًا وكتبوا تعليقات له واتهموه أنه يقوم بتقليد كريستيانو رونالدو نجم البيانكونيري.

ورد أليخاندرو جوميز على زملائه وأخبرهم أنه لا يرى أي فارق بين الصورة الخاصة به وصورة كريستيانو رونالدو التي انتشرت قبل ساعات.

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وشارك في ذلك الحديث عدد كبير من نجوم اتالانتا على رأسهم دوفان زاباتا ومارتين دي رون وشهد تفاعلًا كبيرًا من قبل جماهير النادي.

جدير بالذكر أن أليخاندرو جوميز كان قد لعب أربع مباريات للمنتخب الأرجنتيني من قبل بداية من العام 2017.

 

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