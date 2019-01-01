لاعب الأرجنتين السابق: المؤامرة حرمتنا من مارادونا في مونديال 1994

تعرف على تصريحات بالبو حول كأس العالم 1994 واستبعاد مارادونا بسبب المنشطات

أكد أبيل بالبو، مهاجم الأرجنتين السابق، أنّ البيسيليستي تعرض لمؤامرة في نهائيات كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1994 باستبعاد دييجو مارادونا بتهمة المنشطات.

مارادونا تعرض لفحص المنشطات بعد مباراة نيجيريا والنتيجة كانت إيجابية ليتم استبعاده ويودع بعده التانجو أمام رومانيا.

وقال بالبو في تصريحات لشبكة "فوكس سبورت": "لقد كان أكثر شيء محبط في حياتي، بالنسبة لي كنا نستطيع حصد البطولة وكنا نمتلك كل شيء ونلعب في مستويات عالية ولكن إيقاف دييجو قتلنا. لقد شعرنا بالخيانة".

وتابع: "من يعرف تاريخ كرة القدم يعرف من رفض الدفاع عن مارادونا، وشعرنا بعدها بأن الفريق لن يستطيع حصد اللقب والمجموعة انهارت والأجواء تغيرت".

وكان أوسكار روجيري، لاعب الأرجنتين السابق، قد أكد أنّ هناك أسباب سياسية وراء استبعاد مارادونا من كأس العالم 1990.

جوزيبي مياتزا أسطورة الإنتر لعب بقميص يوفنتوس في عام 1943😯

قبل أن ينتقل إلى فاريزي ثم أتالانتا، ثم إلى نيراتزوري ويكتب التاريخ هناك، حتى سمي ملعب الفريق باسمه🏟️ pic.twitter.com/otw6qEwn1i — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 27, 2019

واختتم: "كنا فريق رائع للغاية وبعدها عرفوا أن مصدر قوتنا هو مارادونا لذلك تم استبعاده وجعلوا الأمور أكثر صعوبة للفوز في المباريات".

جدير بالذكر أنّ منتخب البرازيل هو من حصد لقب كأس العالم بعد التغلب على إيطاليا بركلات الترجيح في النهائي.