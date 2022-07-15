لاعب أرجنتيني يتعرض للقتل خلال عمله كسائق تاكسي

لم يتم العثور على القتلة حتى الآن

واقعة مؤسفة في الأرجنتين، بعدما تعرض فيديريكو بوتارسكي مدافع فريق بيرازتيجوي للقتل خلال عمله كسائق تاكسي.

صاحب الـ29 سنة كان يلعب في دوري الدرجة الرابعة المحلية في بلاده، وعمله كسائق كان بمثابة مهنة جانبية لمساعدته على كسب المال.

ووفقًا لصحيفة "La Nacion" الأرجنتينية، فإن اللاعب تعرض للقتل في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، على يد مجرمين اقتربوا منه لسرقة سيارته.

ونشرت الصحيفة تصريحات لأحد المقربين من اللاعب قال خلالها:"لقد بدأ مؤخرًا العمل بسيارته ماركة Fiat 1، وكان عليه ممارسة مهنة القيادة في الليل لأنه كان يتدرب في الصباح".

وأضاف:"لقد قتلوه عندما كان يعمل كسائق لأوبر في منطقة لا ماتازا حيث أطلقوا الرصاص في رأسه".

وبحسب المعلومات الواردة من الشرطة، فإن محاولة السرقة حدثت على بعد حوالي 20 مترًا من مدخل ممر منطقة فيلا سانت بطرسبرج، حيث عُثر على بوتارسكي هناك داخل سيارته.

🎗️ Justicia por Federico Potarski



Era jugador de Berazategui, tenía 29 años y fue asesinado esta noche en San Justo en un intento de robo mientras trabajaba como chofer de Uber pic.twitter.com/q01A6j4nXe — Diario Olé (@DiarioOle) July 15, 2022

وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى، لكن الأطباء أكدوا أنه كان قد توفى بالفعل في مسرح الجريمة، ولا يزال البحث مستمرًا حتى الآن عن القتلة الذين هربوا فور قتل اللاعب.

جدير بالذكر أن بوتاريسكي لعب ببداية مسيرته في نادي لينيرز في هندوراس، قبل الانضمام إلى بيرازتيجوي في يناير الماضي في صفقة انتقال حر.

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