لاعب إيفرتون عن رفضه لقاح فيروس كورونا : نظرية مؤامرة

ديلف ينشر رسالة لمعارضة لقاح فيروس كورونا

اعترض فابيان ديلف، لاعب إيفرتون، على إجبار رابطة الدوري الإنجليزي اللاعبين الحصول على اللقاح قبل انطلاق الموسم الجديد.

وظهر اللاعب عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليقود حملة ترفض إجبار اللاعبين على الحصول على اللقاح في الوقت الذي ظهرت فيه دراسة جديدة تؤكد أنّ اللقاح فعال بنسبة 95%.

ما الذي قاله ديلف؟

وكتب لاعب مانشستر سيتي السابق عبر حسابه بموقع "انستجرام": "الآن أصبح الإيمان بأن مناعة الجسم الطبيعية قادرة على القيام بدورها المطلوب نظرية مؤامرة!".

ويتابع ديلف 381 ألف عبر حسابه على انستجرام، وبالتالي لفتت الرسالة التي كتبها انتباه الجميع.

ما هي قواعد الدوري الإنجليزي فيما يتعلق بلقاح كورونا؟

تقرر إجبار جميع اللاعبين والعاملين في الأندية على تقديم ما يثبت حصولهم على لقاح فيروس كورونا قبل دخول الملاعب في موسم 2021-2022.

كما أنّ التقارير الصحفية تشير إلى أنّه من المتوقع أن يُطلب من الجماهير الحاضرة للمباريات أيضًا إظهار أي دليل أو شهادة تؤكد حصولهم على اللقاح لضمان التواجد في المدرجات.

ما هو متوسط حالات فيروس كورونا في المملكة المتحدة؟

بلغ متوسط حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأسبوع الأخير داخل المملكة المتحدة نحو 32 ألف حالة يوميًا بحسب الإحصائيات الرسمية.

كما أنّ 70% من سكان المملكة تحصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، بينما حصل 56% من السكان على الجرعات كاملة.

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