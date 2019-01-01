لاعب إنتر السابق يزاحم إنزاجي على منصب مدرب ميلان

من يخلف جاتوزو؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

في تحول مفاجيء، أشارت تقارير صحفية إيطالية لدخول سيرجيو كونسيساو، مدرب بورتو، دائرة الترشيحات لقيادة ميلان الموسم المقبل.

التقارير الإعلامية الإيطالية في الأيام الأخيرة رجحت كفة سيموني إنزاجي، مدرب لاتسيو، لتولي المهمة خلفاً للمغادر جينارو جاتوزو.

وذكرت "توتوسبورت" أن كونسيساو أصبح مرشح قوي للمنصب بسبب عاملين، الأول خبرته السابقة بالدوري الإيطالي حيث سبق له اللعب مع لاتسيو وإنتر وبارما.

الجناح الدولي البرتغالي السابق تألق بألوان لاتسيو ما بين 1998 و2000، ثم قضى موسماً مع بارما، وبعدها لعب مع إنتر ما بين 2001 و2002، ثم عاد لفريق العاصمة الإيطالية لعام أخير.

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ثاني الأسباب التي ترجح كفة كونسيساو هي بحسب "توتوسبورت" قدرته على التعامل مع المواهب الشابة كما أثبت مع بورتو، الأمر الذي يتناسب مع سياسات النادي الجديدة.

ونجح كونسيساو في قيادة بورتو للقب الدوري البرتغالي والسوبر الموسم الماضي، وحل ثانياً هذا العام مع الفريق، ويدور الحديث في البرتغال عن رحيله.

ميلان أنهى موسمه خامساً وسيشارك الموسم المقبل في بطولة الدوري الأوروبي.