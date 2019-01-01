لاعب ألميريا السابق يكشف موقف إنساني مع ميسي

تعرف على موقف إنساني من ميسي مع لاعب ألميريا السابق

كشف فابيان فاراجاس، لاعب ألميريا السابق، عن موقف إنساني جمعه مع ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، حينما التقيا سويًا في الدوري الإسباني منذ 8 سنوات.

فاراجاس لعب ضد ميسي في موسم 2010-2011 باللقاء الذي انتهى لصالح برشلونة بثمانية أهداف دون مقابل.

وقال فاراجاس في تصريحات لصحيفة "البايس" الإسبانية: "لن أنسى حينما قابلت ميسي للمرة الأولى، وقتها كان هناك فيضانًا في كولومبيا وكنت استعد لعمل مزاد خيري لصالح المصابين".

وتابع: "قررت استغلال مباراة برشلونة وذهبت إلى غرفة ملابس الفريق لأطلب من ميسي منحي قميصه وقميص تشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا لأجل وضعهم في المزاد والاستفادة من الأرباح".

لاعب ألميريا اشار إلى أنّه بعد الخسارة بثمانية أهداف شعر بالغضب ونسي أمر القمصان وعاد حزينًا إلى غرفة الملابس.

لم نحسم الصعود بعد 🙌



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وأردف: "بعدها جاء البرغوث وطلب مقابلتي ومعه حقيبة بها قميص وقميص تشافي وإنيستا وداني ألفيس وجيرارد بيكيه وكارليوس بويول، واعتذر لي لأنه لم يتمكن من جلب أكثر من ذلك".

واختتم: "لن أنسى أبدًا هذا الموقف من ليو، ولهذا السبب أشجعه دائمًا وأتمنى أن يحطم كل الأرقام القياسية".

جدير بالذكر أنّ ميسي يقترب من الفوز بالكرة الذهبية للمرة الثالثة على التوالي والسادسة في تاريخه.