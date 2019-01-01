لاعب ألماني سابق: بوروسيا أقوى وأوفر حظًا للفوز على برشلونة!

بطل مونديال 1990 يُطلق العنان لنفسه

أطلق بطل العالم السابق أولاف ثون، العنان لنفسه، بوصف فريق برشلونة "بالمتوسط" في الوقت الراهن، وذلك في مقال كتبه بخط يده لصحيفة "كيكر" الألمانية.

ورشح نجم بايرن ميونخ وشالكه السابق، أصحاب "سيجنال أيدونا بارك"، لتخطي العملاق الكاتلوني في سهرة الغد التي ستجمعهما في معقل أسود الفيستيفاليا، معتبرًا فريقه المحلي الأقوى والأوفر حظًا للخروج من المباراة بالثلاث نقاط.

وكتب أولاف ثون "أمام بوروسيا دورتموند مهمة صعبة في دوري الأبطال، لكني أقول إن البوروسيا لا يزال المرشح الأقوى والمفضل أمام برشلونة".

وأضاف "لقد فاز الفريق الإسباني 5-2 على فالنسيا بدون ميسي، لكني أعتقد أنهم في مستوى متوسط في الوقت الراهن، من الواضح أن برشلونة ما زال يكافح لاستعادة هويته المعروفة عنه".

وختم حديثه في هذه الجزئية "من الجيد لبوروسيا أن يبدأ موسم دوري الأبطال بمباراة كهذه على ملعبه، وإذا حقق الفوز سيحصل على دفعة معنوية قوية لمنافسة بايرن ميونخ ولايبزيج على لقب البوندسليحا".

رونالدو متأثرًا: "تمنيت لو كان والدي يشاهد ما وصلت إليه الآن" 👏 pic.twitter.com/i5PeVHe5yQ — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 16, 2019

تأتي هذه التصريحات النارية، مع اقتراب ليو ميسي من التعافي من إصابته التي أبعدته عن البرسا في أول 4 جولات في موسم الليجا الجديد، وأيضًا بعد العرض القوي أمام فالنسيا مساء السبت، ونفس الأمر للبوروسيا، هو الآخر استعاد قوته بقهر باير ليفركوزن برباعية نظيفة في جولة البوندسليجا الأخيرة.