لاعب أرجنتيني يحفر صورة ميسي على ذراعه

هوس لاعب أرجنتيني بالنجم ليونيل ميسي جعله يحفر صورته على ذراعه

فيسبوك تويتر محمد عماد

الإعجاب بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لا يقتصر على جمهوره فحسب، بل أن الهوس بنجم برشلونة طال زملائه أيضًا.

اللاعب الأرجنتيني هيرنان لامبيرتي البالغ من العُمر 34 عامًا، أرسل قميصه هدية لميسي صاحب الـ 31 عامًا، فشكره الأخير بإرسال صورة له وهو يحمل قميصه.

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رد لامبيرتي لاعب فريق أتلتيكو بلاتينس كان غريبًا، حيث أنه قام برسم الصورة وحفرها كوشم على ذراعه، في تصرف يقوم به مشجع مهووس بالنجم الأرجنتيني وليس زميلًا له.

Hernán Lamberti, actual jugador de Platense, comparte tatuador con Leo Messi y le hizo llegar una camiseta de Aldosivi, equipo para el que jugaba. El 10 se sacó una foto con ella y la puso en su colección. El volante decidió llevarlo para siempre en su piel. pic.twitter.com/jW6MzUuMd5 — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) December 23, 2018

ميسي أيضًا احتفظ بقميص لامبيرتي في متحفه الخاص الذي يضم قمصان أشهر اللاعبين الذين زاملوا ميسي ولعبوا بجواره، كراؤول جونزاليس وفرانشيسكو توتي وسيرخيو أجويرو ودانييل ألفيش.

يذكر أن ميسي كان قد توقف عن اللعب لصالح منتخب الأرجنتين، عقب الخروج المخيب من ثمن نهائي كأس العالم أمام المنتخب الفرنسي، ولكنه لم يحسم بعد اعتزاله الدولي أم العودة لتمثيل التانجو مجددًا.