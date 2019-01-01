لاعب أجنبي جديد يدخل حسابات أهلي جدة

أهلي جدة ينوي التدعيم بقوة استعدادًا للموسم الجديد

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن رغبة نادي أهلي جدة السعودي في التعاقد مع لاعب محور لتدعيم الفريق في الموسم الجديد.

وكان الأهلي قد قدم أداء متواضع الموسم الماضي، مما جعل الإدارة تفكر في الوقت الحالي في تدعيمات قوية من أجل العودة للبطولات.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية أن البوسني إلفيس ساريتش، لاعب سامسونج بلو وينجز الكوري الجنوبي، دخل اهتمامات الأهلي.

وأشارت الصحيفة أن الجهاز الفني للأهلي واللجنة الفنية مقتنعة بإمكانيات اللاعب جيدًا وتسعى لضمه خلال الأيام القليلة المقبلة لتدعيم الراقي.

ويرى برانكو المدير الفني الكرواتي للأهلي، في ساريتش، ما ينقص منتصف ملعب الراقي في الموسم الجديد من أجل بناء فريق قوي.

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وكان الأهلي قد تعاقد مع دانييل أليكسيتش، اللاعب الصربي، قادمًا من نادي مالاطيا سبور التركي، بعد تقديم عرض رسمي من إدارة النادي برئاسة أحمد الصائغ.