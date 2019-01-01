لاعب آرسنال السابق يصف سياسة الانتقالات بالأضحوكة!

تاسع أغنى نادي ويضم صفقات على سبيل الإعارة؟

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

صب تشارلي نيكولاس لاعب آرسنال السابق غضبه على إدارة النادي اعتراضاً على سياسة الانتقالات.

وقال نيكولاس لسكاي سبورتس:"أنا سعيد بالصراحة الحالية لأن فلسفة آرسنال الحالية في الانتقالات هي أضحوكة مطلقة"!

وأضاف:"إنها مزحة حقاً منذ رحيل ديفيد دين عن المبنى. الأمر مربك لأننا نحتاج مدافعين ومن الصعب الحصول عليهم".

وأوضح:"ليفربول دفع بين 60 و70 مليون جنيه استرليني للحصول على واحد من أفضل المتاحين، ونحن لا يمكننا التعرف على أحدهم"!

وتابع:"نحن تاسع أغنى نادي وكل ما نحصل عليه هو صفقات على سبيل الإعارة، لا يهمني إن كان المدرب يحب اللاعب أم لا، أرجوكم أحضروا بعض المدافعين"!

يذكر أن آرسنال قد تعاقد للتو مع دينيس سواريز قادماً من برشلونة على سبيل الإعارة.