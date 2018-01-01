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الدوري الإنجليزي الممتاز

لاعب آرسنال السابق: أوزيل فقد الرغبة وبات شبحاً

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إيمانويل بوتي يؤيد قرار سحب اللاعب بين الشوطين..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

انتقد إيمانويل بوتي لاعب آرسنال السابق الأداء الحالي لمسعود أوزيل مع الفريق، حيث وصفه بالشبح.

 

وقال بوتي في تصريحاته لبادي باور:"أين هو أوزيل الذي كان أحد أفضل اللاعبين في العالم ويصنع الكثير من الأهداف"؟

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وأضاف:"أعتقد أنه قد فقد رغبته على الملعب، لم يعد لديه أي رغبة بعد الآن".

وأوضح:"أوزيل خرج بين شوطي مواجهة برايتون، وأنا أؤيد هذا القرار، لقد كان شبحاً في آخر عامين".

يذكر أن بوتي هو أحد لاعبي الجيل الفرنسي الفائز بكأس العالم الأول في تاريخ الديوك عام 1998.

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