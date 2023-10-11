"لاعبو يونايتد مشمئزون من تين هاج بسبب رونالدو وسانشو!"

رحيل كريستيانو كان بداية في سلسلة طويلة

تحدث لاعب مانشستر يونايتد الأسبق، الاسكتلندي ألان برازيل، عن بعض الأمور المتعلقة بوضعية إريك تين هاج في قلعة أولد ترافورد، وسط التوترات المحيطة بملف جادون سانشو على وجه التحديد.

وقال برازيل في تصريحات لمنصة "توك سبورت": "كنت أسمع دومًا أمورًا عن تين هاج، من أحد لاعبي مانشستر يونايتد الحاليين الذي أخبر شخصًا أعرفه جيدًا".

وأردف: "لقد قال له إن اللاعبين لا يفترضون أن لديهم مدربًا بالمعنى المتكامل، وإن التحكم مفقود تمامًا بينهم وبين تين هاج، لا يملكونه على الإطلاق".

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وأضاف: "إن اللاعبين شعروا بالاشمئزاز بسبب الطريقة التي تعامل بها مع رونالدو، كما يقولون إن جادون سانشو شخص ممتاز ويبذل قصارى جهده دائمًا".

وفي الموسم الماضي، نشبت مشادات واضحة بين تين هاج ورونالدو أدت إلى رحيل الأخير مفسوخًا تعاقده عن الشياطين الحمر، والموسم الجاري تطورت المشكلات مع جادون سانشو المستبعد بشكل كلي عن المشاركة مع في الوقت الراهن.