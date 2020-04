رقم قياسي .. لاعبو روما يتنازلون عن أجورهم لأربعة أشهر

أعلن روما عن تبرع لاعبي الفريق والجهاز الفني براتب أربعة أشهر مقبلة لمساندة النادي خلال جائحة كورونا وتوقف النشاط الكروي منذ مارس الماضي.

وكانت آخر مباراة لُعبت في إيطاليا جمعت يوفنتوس بإنتر منتصف الشهر الماضي، وبعدها توقفت كل المنافسات محلياً وأوروبياً بعد تفشي الوباء.

ونشر روما عبر حساباته بياناً أوضح فيه أن جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني، وعلى رأسهم المدرب باولو فونسيكا، قرروا التخلي عن رواتبهم للأشهر الأربعة المقبلة.

#ASRoma’s first team players as well as coach Paulo Fonseca, and his staff, have volunteered to forgo four months’ salary this season to help the club navigate the economic crisis that has engulfed the world of football since the Coronavirus outbreak. pic.twitter.com/H3DJz8Z7B0