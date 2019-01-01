لاعبو بوليفيا يطلبون نصف مستحقاتهم قبل مواجهة فنزويلا
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طلب لاعبو المنتخب البوليفي الحصول على 50% من مستحقات المشاركة في بطولة كوبا أمريكا قبل ساعات من خوض مباراة فنزويلا في الجولة الثالثة من البطولة.
بوليفيا خسرت أول مباراتين أمام البرازيل وبيرو وتعقد موقفها من التأهل لربع النهائي.
وكان الاتحاد البوليفي قد وعد لاعبو الخضر بالحصول على 20 ألف دولار مكافأة المشاركة في البطولة.
وطلب اللاعبون الحصول على 10 آلاف دولار قبل انطلاق مباراة فنزويلا للموافقة على الاستمرار في البطولة.
سريعًا وبدون التفكير طويلًا.. 👇— جول العربي - Goal (@GoalAR) June 22, 2019
خبرنا بشيء تحبه أكثر من "الڤار"؟ 📺🤔
وكان الاتحاد البوليفي قد نفى في وقت سابق مطالبة اللاعبين بزيادة المكافأة إلى 40 ألف دولار لكل لاعب نظير المشاركة في البطولة.
الخضر لا يزال لديهم أمل للتواجد في الدور المقبل من كوبا أمريكا كأفضل مركز ثالث ويحتاج فقط للفوز على فنزويلا وانتظار سقوط باراجواي والأرجنتين وقطر واليابان.