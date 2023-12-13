لاعبو برشلونة ممنوعون من الاستحمام في "مونتجويك!"

مشكلة جديدة من نوعها في الكيان الكتالوني..

شيء غريب من نوعه حدث في تدريبات برشلونة اليوم، حيث منع لاعبو البلوجرانا بأوامر من سلطات إقليم كتالونيا من استخدام المياه بشكل اعتيادي سواء للعشب أو للشرب أو حتى للاستحمام!.

يمر إقليم كتالونيا بموجة جفاف وتناقص في معدلات سقوط الأمطار، هي الأسوأ منذ 30 عامًا، ولذلك فرضت السلطات المحلية ضوابط جديدة حيال ترشيد استخدام المياه.

من هذه القرارات تخفيض حد الاستهلاك اليومي من 230 لترًا إلى 210 لترات على سبيل المثال في كل مرفق كامل، وملعب "مونتجويك" الذي انتقل إليه برشلونة من المرافق التي استهدفت بهذا الترشيد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال ديفيد ماسكورت وزير التغير المناخي والأغذية في كتالونيا أنه يتعين على لاعبي برشلونة "الاستحمام في منازلهم" ويتعين على الفريق بشكل عام ترشيد استخدام المياه في ملعب "مونتجويك".. وذلك في تصريحاته لشبكة "كادينا سير".

وعاد ماسكورت ليؤكد أنه في حالة عدم الانصياع لهذه الضوابط، فسيكون على برشلونة تعويض هذا الفارق ماديًا من أجل التخفف من أعباء الأزمة المائية التي يعانيها الإقليم.