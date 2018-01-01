لاعبو الرجاء المغربي يشاركون في تشييع جثمان أحد مشجعي الفريق

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

قام لاعبو الرجاء المغربي بلفتة إنسانية تجاه أسرة أحد مشجعي الفريق، والذي وافته المنية أول أمس الأحد، بعد صراع مع مرض السرطان.

جنازة الشاب الراحل عثمان الرجاوي - صاحب الـ19 عامًا - أقيمت أمس الإثنين، وحرص عدد من لاعبي النسور على المشاركة في تشييع الشاب إلى مثواه الأخيرة.

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ووفقًا لموقع "الجريدة 24" المغربي فإن مجلس إدارة الرجاء أرسلت حافلة تقل عدد من نجوم الفريق، لتقاسم الأحزان مع عائلة الراحل، وقام كل لاعب بالتبرع بخمسة آلاف درهم لدعم أسرة "عثمان".

يذكر أن الرجاء يستعد لمواجهة الإسماعيلي اليوم الثلاثاء، على ملعب مركب محمد الخامس، في إياب دور الـ16 بكأس زايد للأندية الأبطال.

وكان لقاء الذهاب بالإسماعيلية قد انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف، في 29 من أكتوبر الماضي.