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"لاعبو الأرجنتين يشعرون بالخوف منذ خسارة السعودية وحتى الآن"

أحمد رفعت
12:10 ص غرينتش+2 4‏/12‏/2022
Lionel Messi Argentina 2022
منتخب الأرجنتين متأثر منذ الهزيمة أمام السعودية

أكد فؤاد أنور؛ أسطورة نادي الشباب والكرة السعودية، على أن المنتخب الأرجنتيني مازال يشعر بالخوف، منذ الخسارة التي تلقاها على يد السعودية ببطولة كأس العالم قطر 2022.

وقال أنور خلال تصريحات لبرنامج "المنتصف": "منتخب الأرجنتين لم يستوعب حتى الآن خسارته من السعودية في كأس العالم، وأصبح لدى اللاعبين خوف وحذر من الفرق الآسيوية".

وتابع: "في بداية المباراة اليوم أمام أستراليا الفريقين لم يقوموا بالهجوم، حتى جاء الهدف الأرجنتيني الأول، وبعدها تجرأ التانجو، وإلى الآن التانجو غير مقنع فنيًا".

واختتم أنور تصريحاته قائلًا: "إلى الآن أرى أن المنتخب الأرجنتيني متأثرًا بالخسارة على يد السعودية، وأصبح لدى اللاعبين خوف وخاصة أنهم واجهوا فريق آسيوي بدور الـ16، وكان حذر جدًا".

وحقق المنتخب السعودي الفوز على نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما بالجولة الأولى، ضمن منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم.

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