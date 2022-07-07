لاعبو الأهلي يتمردون على النفيعي .. ومطالبات رحيله تتزايد

هل يستجيب النفيعي للمطالبات ويرحل؟

أصبح حال النادي الأهلي لا يسر عدوًا ولا حبيبًا، بعد أن هبط إلى دوري يلو الدرجة الأولى، وذلك بسبب فشله في البقاء ضمن فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

لاعبو الأهلي يتمردون على النفيعي

وأكدت صحيفة "المدينة" السعودية، على أن ماجد النفيعي رئيس الأهلي يحاول الخروج من الورطة والعزلة التي وجد نفسه فيها، وذلك عن طريق توجيه دعوة للاعبي الفريق لعقد اجتماع عبر أحدى خاصيات الفيديو.

ووجد النفيعي من لاعبي الأهلي رفضًا قاطعًا لدعوته، في إشارة لرغبتهم في رحيل إدارة الأهلي الحالية برئاسة ماجد النفيعي وعدم الاستمرار أكثر من ذلك.

ويبحث لاعبو الأهلي خاصة الدوليين، عن دراسة عقودهم مع النادي، في محاولة البحث عن طريق للخروج خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل وصول بعض العروض لهم.

مطالبات رحيل النفيعي تتزايد

وأضافت الصحيفة أن مطالبات رحيل النفيعي ازدادت خلال الفترة الماضية، وذلك من جانب الجماهير الأهلاوية وبعض المسؤولين عن النادي، خاصة بعدما أكد خلال تصريحات عبر برنامج "أكشن مع وليد" على استمراره في منصبه.

وفي نفس السياق، خرج مصطفى بصاص لاعب الأهلي السابق في تصريحات عبر مقطع فيديو مصور، يطالب فيه برحيل النفيعي ورجاله عن الأهلي، مشددًا على أن الجميع لا يريده ويرغب في رحيله.

لاعب الأهلي السابق شدد على أن هناك رجال كثيرة قادرين على انتشال الأهلي من مصيره، بعد تدهور أحواله تحت إدارة ماجد النفيعي خلال الفترة الماضية.

وأغلقت أبواب النادي الأهلي منذ إعلان هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى، كما أن هناك حالة من الصمت التام من جانب حسابات الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

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