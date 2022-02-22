لاعبه السابق: لو كنت موجودًا مع النصر، لما رقص البليهي في الملعب

أبدى البرازيلي بيتروس حزنه وضيقه من خسارة فريقه السابق "النصر" يوم أمس أمام الهلال وخروجه من كأس خادم الحرمين الشريفين، مؤكدًا أن الفريق لم يكن ليخسر لو كان مازال يرتدي قميصه.

الهلال هزم النصر 2-1 بعدما كان متأخرًا بهدف تاليسكا في الشوط الأول، ليتأهل إلى نصف نهائي كأس الملك ويُكرر انتصاره على غريمه في ثاني مباراة خروج المهزوم بينهما هذا الموسم، إذ كان قد فاز عليه في نصف نهائي دوري أبطال آسيا في أكتوبر الماضي.

ماذا قال بيتروس عن مباراة النصر والهلال؟

لاعب الوسط البرازيلي قاد فريقه الحالي الفتح لفوز كبير على حساب الفيصلي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة مؤجلة من دوري كأس الأمير محمد بن سليمان للمحترفين السعودي.

وقد تحدث عقب اللقاء مبديًا سعادته الكبيرة بالفوز، لكن تلك السعادة تحولت إلى حزن وغضب حين سأله المراسل عن مباراة فريقه السابق أمام الهلال.

إذ قال بيتروس "تابعت المباراة، كيف تعتقد كانت مشاعري؟ لو كنت ألعب أمس لما رقص البليهي حول الملعب، لو كنت ألعب مع النصر لكنا فزنا باللقاء، كان من المستحيل أن يرقص البليهي في ملعبنا".

"لو كنت ألعب مع #النصر في مباراة الأمس لحققنا الفوز، و لما رقص البليهي في الملعب"

بيتروس - لاعب نادي #الفتح#الفتح_الفيصلي#قنوات_SSC pic.twitter.com/dCMbDhsACn — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 22, 2022

ماذا حدث في مباريات الهلال والنصر هذا الموسم؟

التقى الهلال والنصر هذا الموسم محليًا وقاريًا 3 مرات، حسم الهلال الاثنتين الأهم لصالحه فيما فاز النصر في واحدة.

اللقاء الأول والأهم بين عملاقي الرياض كان في أكتوبر الماضي ضمن نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وقد فاز الزعيم 2-1 وتأهل للنهائي وانتزع اللقب فيما بعد.

المباراة الثانية كانت ضمن ذهاب الدوري السعودي، وقد استطاع النصر الثأر لخسارته القارية والفوز 2-0، فيما اللقاء الأخير كان الثالث بينهما وفاز به الهلال.

يتبقى لقاء واحد بين الهلال والنصر سيُقام الخميس 3 مارس القادم ضمن إياب الدوري السعودي، وهي مباراة حاسمة لحظوظ الفريقين الضئيلة في منافسة الاتحاد على اللقب.

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