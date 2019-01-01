لاسانا ديارا يفسخ تعاقده مع باريس سان جيرمان

الفرنسي وانتظار رحلة جديدة

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

بعد عدة أسابيع من ابتعاده عن الفريق الباريسي، تم فسخ التعاقد بين متوسط الميدان الفرنسي، لاسانا ديارا، ونادي باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد اللاعب البالغ 33 عامًا، بنهاية الموسم الجاري، لكنه فسخ تعاقده لخروجه من حسابات الألماني توماس توخيل.

وأنضم لاعب بورتمسوث وريال مدريد الأسبق إلى صفوف الفريق الباريسي يناير 2018.

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لدينا مباراتان هذا الأسبوع في بارك دي برانس 🤩



🆚 @MontpellierHSC يوم 20/02 على الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة

🆚 @nimesolympique يوم 23/02 على الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة



🔴🔵 #ICICESTPARIS pic.twitter.com/yfV88Tx5se — نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab) February 19, 2019

وشارك ديارا في 3 مباريات الموسم الجاري مع باريس، وفي 13 مباراة إجمالية مع الفريق.

ولم يظهر ديارا في أي مباراة بقميص فريقه، منذ الفوز على إميان بخماسية نظيفة في العشرين من أكتوبر.

إذا ذُكرت مباريات ليون وبرشلونة.. فيجب أن نذكر هذه اللقطة، وهذا الهدف! 🚀



تسديدة جونينيو الساقطة التي شاهدها فالديز وهي تسكن شباكه 🎯#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/jUTsjNsePF — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 19, 2019

وسبق لديارا أن لعب لصفوف مارسيليا وأرسنال ولوكومتيف موسكو والجزيرة الإماراتي.