ديارا يتوصل لاتفاق مع باريس سان جيرمان لفسخ تعاقده

لاسانا ديارا يتفق مع باريس سان جيرمان على فسخ تعاقده واعتزال كرة القدم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكدت تقارير صحفية فرنسية اليوم أن اللاعب الفرنسي صاحب الأصول المالية قد توصل لاتفاق مع فريق باريس سان جيرمان على فسخ تعاقده مع النادي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "باريس يونايتد" والتي أكدت أن اللاعب قد قرر اعتزال كرة القدم بفسخ تعاقده مع النادي الفرنسي.

تحليل| خيتافي وبرشلونة.. أسوأ انتصار ممكن

وكان اللاعب قد يعاني من إصابة في الركبة جعلت من موعد عودته للملاعب غير معروف، وقد يمتد غيابه لأشهر طويلة للغاية وحتى الصيف المقبل.

وامتلك ديارا خيارين، أولهما هو الاستمرار في كرة القدم والانتقال لأحد فرق الدوري الأمريكي بمجرد شفاءه من إصابته، أو اعتزال كرة القدم.

لن ننسى تضحياتك والأفضل بعد صلاح ورسائل خاصة من العين - ردود أفعال انضمام الشحات للأهلي

وانضم صاحب الأصول المالية لنادي باريس سان جيرمان مع انطلاقة العام الماضي قادمًا من الجزيرة الإماراتي في صفقة انتقال حر.

جدير بالذكر أن ديارا شارك في ثلاث مباريات فقط في الدوري الفرنسي هذا الموسم بإجمالي 159 دقيقة، ولقاء وحيد في بطولة الكأس.